Сейчас мы находимся в фазе 15-дневного удвоения случаев – глава Минздрава о коронавирусе в Армении

На данный момент мы находимся в фазе 15-дневного удвоения случаев. Об этом министр здравоохранения Армении Арсен Торосян написал на своей странице в Facebook, говоря о распространении коронавирусной инфекции нового типа в Армении.

Министр отметил, что если эта тенденция сохранится, то 24 мая в Армении будет около 6350 случаев, а 8 июня – около 12700.

«Конечно, у нас будут также тысячи людей, которые излечились от коронавирусной болезни, и, к сожалению, будут также десятки умерших граждан, некоторые из которых могут оказаться нашими близкими пожилыми родственниками или нашими родственниками с хроническими заболеваниями – наши отцы, матери, бабушки и дедушки, которые имеют такие заболевания как сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких и так далее», - написал министр.

«Я подчеркиваю все это для того, чтобы напомнить о нашей неизменной повестке дня: соблюдать все установленные правила и замедлить распространение вируса», - добавил Арсен Торосян.

Глава Минздрава Армении подчеркнул, что эти правила придется соблюдать долгое время.

Согласно последним данным, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении выявлено 3175 случаев, 44 пациента умерло.