Премьер-министр Армении поздравил руководителей государств-членов СНГ по случаю 75-летия Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне.

По случаю праздника 9 мая премьер-министр Республики Армения направил также поздравительные послания руководителям государств-членов Содружества Независимых Государств – президенту Беларуси Александру Лукашенко, президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, президенту Молдовы Игорю Додону, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Как передает пресс-служба правительства Армении, по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне премьер-министру Армении поздравительные послания направили президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, руководители государств-членов СНГ.

В поздравительном послании президента Российской Федерации Владимира Путина говорится:

«Уважаемый Никол Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Армении с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Наши народы свято чтят память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать победу над нацизмом, отстоять мир для будущих поколений.

Убеждён, что дружба, закаленная в годы суровых испытаний военных лет, останется надежной основой для дальнейшего развития российско-армянских союзнических отношений, укрепления многопланового партнерского взаимодействия, поможет сообща противостоять современным вызовам, в том числе таким, как пандемия коронавирусной инфекции.

Прошу передать всем ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Республике Армения, искренние пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет».

В поздравительном послании председателя правительства РФ Михаила Мишустина говорится:

«Уважаемый Никол Воваевич,

Сердечно поздравляю Вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В этот торжественный день мы отдаем дань памяти и самоотверженности россиянам и армянам, сражавшимся плечом к плечу с фашистскими захватчиками ради мирной жизни будущих поколений.

Уверен, что боевая дружба, пронесенная через огонь сражений, будет служить надежным фундаментом для укрепления российско-армянского союзничества и партнерства, дальнейшего развития интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Прошу Вас, уважаемый Никол Воваевич, передать проживающим в Армении ветеранам слова глубокой благодарности, пожелания благополучия, доброго здоровья и долголетия».