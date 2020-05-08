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Самое большое торжество: как праздновали Победу
Май 08, 2020
Фотографии 1945 года рассказывают, как граждане разных стран радовались капитуляции Германии
1
Британки танцуют с американскими военными в Лондоне 8 мая 1945 года после капитуляции Германии.
2
Тост молодых американцев в Балтиморе, штат Мэриленд.
3
Спонтанное шествие парижан в центре столицы Франции
4
Люди собираются на Таймс-сквер вокруг Статуи Свободы. В репортаже это описано так: "Отдельные подвыпившие гражданские лица – а иногда и военные – предлагают прохожим выпить вместе. Спиртное с благодарностью принимается. В основном подростками”.
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Самое большое торжество: как праздновали Победу
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