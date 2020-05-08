Самое большое торжество: как праздновали Победу

4 Люди собираются на Таймс-сквер вокруг Статуи Свободы. В репортаже это описано так: "Отдельные подвыпившие гражданские лица – а иногда и военные – предлагают прохожим выпить вместе. Спиртное с благодарностью принимается. В основном подростками”.