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Самое большое торжество: как праздновали Победу

Фотографии 1945 года рассказывают, как граждане разных стран радовались капитуляции Германии
Британки танцуют с американскими военными в Лондоне 8 мая 1945 года после капитуляции Германии.&nbsp;
1 Британки танцуют с американскими военными в Лондоне 8 мая 1945 года после капитуляции Германии. 
Тост молодых американцев в Балтиморе, штат Мэриленд.&nbsp;&nbsp;
2 Тост молодых американцев в Балтиморе, штат Мэриленд.  
Спонтанное шествие парижан в центре столицы Франции
3 Спонтанное шествие парижан в центре столицы Франции
Люди собираются на Таймс-сквер вокруг Статуи Свободы. В репортаже это описано так: &quot;Отдельные подвыпившие гражданские лица &ndash; а иногда и военные &ndash; предлагают прохожим выпить вместе. Спиртное с благодарностью принимается. В основном подростками&rdquo;.
4 Люди собираются на Таймс-сквер вокруг Статуи Свободы. В репортаже это описано так: "Отдельные подвыпившие гражданские лица – а иногда и военные – предлагают прохожим выпить вместе. Спиртное с благодарностью принимается. В основном подростками”.

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