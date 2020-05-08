Никто не должен складывать мандат, это серия спланированных провокаций - Ален Симонян

По словам вице-спикера Национального собрания (фракция «Мой шаг») Алена Симоняна, произошедший сегодня инцидент является неприемлемым. В то же время Симонян не считает, что после произошедшего кто-то должен сложить депутатский мандат.

«Сасун Микаелян получил наибольший вотум доверия в Армении, вопрос о его доверии должны решать его избиратели во время следующих выборов. Эдмон Марукян вместе с Ани Самсонян могут сложить мандат за организацию провокаций и озвучивание ругательств сексуального характера», - сказал депутат в беседе с журналистами.

По словам Алена Симоняна, все это было заранее спланированной провокацией.

«Мы должны зафиксировать одно: все это напрямую связано со вчерашними ругательствами сексуального характера, которые имели место в зале, связано с теми законами, которые мы приняли. Очевидно, что не следовало поддаваться на провокации, но 8 мая провоцировать Сасуна Микаеляна я считаю неприемлемым, я считаю, что провозгласивший себя классическим политиком политический деятель не имеет права материться в зале Национального собрания.

Я настаиваю на том, что это спланированная провокация, которая носит продолжительный характер. То есть, была избрана следующая тактика: сначала обостряется ситуация в зале, конкретно благодаря выступлениям Ани Самсонян, в которых используются такие слова, как «истеричный» и прочее, не хочу опускаться до этого уровня и говорить этими словами.

И естественно, когда ты с трибуны спускаешься и наезжаешь на Сасуна Микаеляна 8 мая и попытаешься спровоцировать его, человек может не выдержать и поддаться на эту провокацию», - заявил Ален Симонян.

Напомним, что сегодня в парламенте произошла драка между главой оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном и депутатом правящей фракции «Мой шаг» Сасуном Микаеляном, которая прекратилась после вмешательства коллег-депутатов.