После встречи с Пашиняном у Марукяна «нет обеспокоенности в связи с арцахской проблемой»

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в Национальном собрании провел встречу с руководителем оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном по инициативе последнего.

По завершении встречи премьер-министр отказался отвечать на вопросы журналистов. «Прошу прощения, но отвечать на вопросы не буду», - сказал он.

После встречи с премьер-министром глава оппозиционной фракции сказал, что спекуляции и опасения по поводу карабахской проблемы для него развеяны.

Марукян заверил, что внутриполитические вопросы на встрече не обсуждались.

Между правящей фракцией «Мой шаг» и оппозиционной фракцией «Просвещенная Армения» в последнее время было достаточно много трений. Напомним, в частности, произошедшую недавно словесную перепалку между вице-спикером НС, депутатом фракции «Мой шаг» Аленом Симоняном и Эдмоном Марукяном, в ходе которой звучали взаимные оскорбления.

«Все те заявления, которые делаются публично, помимо них ничего нет, - заявил журналистам лидер оппозиционной фракции. – Вопрос Арцаха - это тот вопрос, вокруг которого мы все объединены. По этой части никаких разногласий нет. Я считаю, что подобные обсуждения время от времени необходимы. Я могу вкратце сказать, что на данный момент спекуляции, которые существуют по арцахской проблеме, для меня развеяны… Мы подробно поговорили».

На вопрос Радио Азатутюн, сказал ли премьер-министр, что на столе переговоров нет поэтапного варианта урегулирования, Марукян ответил: «Это все, что я собирался сказать публично. На данный момент у меня нет обеспокоенности в связи с арцахской проблемой, в связи с постоянно циркулирующими в Армении спекуляциями».

«Пусть никто нам не говорит: о чем это вы ведете переговоры? О чем нужно, о том и ведем переговоры», - вчера с трибуны Национального собрания заявил Пашинян, добавив, что они говорят о международном признании права Карабаха на самоопределение.

Критика в адрес Пашиняна - главного переговорщика по карабахскому вопросу, усилилась после заявления министра иностранных дел России о том, что в основе дискуссий лежат принципы поэтапного урегулирования карабахской проблемы. При этом, на первом этапе, согласно Сергею Лаврову, должны быть освобождены ряд районов вокруг Карабаха.

Официальный Ереван поспешил опровергнуть это заявление, заявив, что с 2018 года Армения не ведет переговоров на базе поэтапного урегулирования.

А вчера, по словам Эдмона Марукяна, он пригласил на беседу министра иностранных дел, и, сославшись именно на Зограба Мнацаканяна, глава фракции «Просвещенная Армения» заявил: «Переговоры по какому-либо документу не ведутся. Я верю Зограбу Мнацаканяну. То, что сказал Лавров… прокомментирует и прокомментировало наше министерство».

Марукян сегодня высказал мнение, что карабахская проблема далека до решения. «Если будет какое-то решение, они придут в парламент… состоятся публичные обсуждения. Но я думаю, что мы будем ждать этого очень и очень долго, потому что не знаю, сколько времени займет достичь решения, которое удовлетворит все три стороны и с которым все согласятся», – подчеркнул Марукян.

Премьер-министр сегодня уже второй день подряд участвовал в Национальном собрании в обсуждениях по исполнению программы правительства. Его встреча с Марукяном состоялась в кабинете депутата, они пили кофе.