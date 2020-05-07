Джордж Кент: «Лавров иногда делает не столь полезные заявления»

В Госдепартаменте США не уверены, что последние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова могут способствовать урегулированию карабахского конфликта.

Об этом накануне в ходе вебинара, организованного действующим в США Германским фондом Маршалла, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Я не собираюсь комментировать заявления министра иностранных дел России. Могу лишь сказать, что он по ряду ситуаций сделал множество не столь полезных заявлений. Последнее, например, касалось ситуации на Донбассе и было озвучено после встречи министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России на прошлой неделе», - заявил Кент, еще раз подчеркнув, что одной из главных целей американской дипломатии является стимулирование диалога между конфликтующими сторонами вокруг карабахского урегулирования.

«Мы активно участвуем в этом процессе, помогая организовать диалог между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. В основе мирного урегулирования лежат принципы Хельсинкского заключительного акта: исключение силового решения вопроса, территориальная целостность, а также право наций на самоопределение. В случае с Нагорным Карабахом стороны по-разному трактуют эти принципы», – отметил американский дипломат, добавив, что уже четверть века обеспечение интересов всех сторон конфликта является одним из основных вызовов переговорного процесса.

В ходе дискуссии, организованной Германским фондом Маршалла, высокопоставленный чиновник Госдепартамента довольно подробно затронул также внутреннюю ситуацию в Армении, в частности, тот прогресс, который был достигнут страной после бархатной революции. «Я считаю, что армяне могут по праву гордиться своими мирными усилиями по достижению значительных системных изменений. Прошло два года с тех пор, как Пашинян занял пост премьер-министра, прошло полтора года с парламентских выборов, по итогам которых его партия получила подавляющее большинство. И то, что мы видим сегодня [в Армении], является реальным прогрессом на пути к системным изменениям. В настоящее время ведутся дискуссии о фундаментальном преобразовании полиции и создании Министерства внутренних дел, и Соединенные Штаты серьезно поддерживают эти усилия», - сказал Кент.

В ходе дискуссии представитель Госдепартамента также ответил на вопрос, касающийся главной темы внутриполитической повестки дня предэпидемической Армении - реформирования судебной системы и ситуации вокруг Конституционного суда.

«Я думаю, что армяне предлагают более радикальную трансформацию судебной системы. Мы предложили им обратиться в Венецианскую комиссию как лучший консультативный орган. Премьер-министр Пашинян предложил провести референдум по этому вопросу. Однако этот референдум стал одним из многих голосований, отложенных из-за кризиса, вызванного коронавирусом», - отметил заместитель госсекретаря США Джордж Кент.