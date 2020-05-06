Ни одно правительство не говорило столько о своей позиции по карабахскому вопросу, сколько наше - Пашинян

Ни одно правительство не говорило столько о своей позиции по карабахскому вопросу, сколько наше правительство, неоднократно выражая свою позицию по этому вопросу, во время правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Об этом он заявил в ответ на вопрос депутата фракции «Процветающая Армения» (ППА) Армана Абовяна, который отметил, что ППА считает, что краеугольным камнем переговоров по урегулированию карабахского конфликта должна быть де-юре международная легализация де-факто статуса Карабаха.

«Нас не запугают какие-то силы, чтобы мы сели за стол переговоров, и у нас бы дрожали руки от того, чтобы не дай бог не «чихнуть», чтобы это не стало предметом кривотолков.

У нас есть легитимность от нашего народа вести переговоры по этому вопросу. И мы будем использовать эту легитимность, все возможные дипломатические навыки, все возможности за столом переговоров. Пусть никто нам не говорит: о чем это вы ведете переговоры? О чем нужно, о том и ведем переговоры.

Требовать от нас ответа может народ Республики Армения. Народ Армении дал нам вотум доверия, чтобы мы вели переговоры. Никто не может сказать нам: о чем вы ведете переговоры? О чем нужно, о том и ведем. Когда мы сочтем, что в результате этих переговоров у нас есть формула, которую мы можем представить Совету Безопасности, Национальному собранию, народу и общественности, мы придем и представим ее, потому что в вопросе Карабаха есть очень важная формула: пока все не решено, ничего не решено», - сказал премьер-министр, добавив, что, идя на переговоры, власти не будут бояться ни внутренних, ни внешних сил.

