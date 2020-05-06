Глава Минздрава Армении считает возможным сценарий продления режима чрезвычайного положения

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян не исключает, что режим чрезвычайного положения, объявленный в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, может быть продлен. Такое заявление он сделал сегодня в беседе с Радио Азатутюн.

По словам Торосяна, власти должны обсудить данный вопрос до 14 мая, когда истекает срок действия режима ЧП.

Отметим, что с 4 мая власти Армении отменили режим самоизоляции граждан и ввели послабления практически на все виды экономической деятельности.

Сегодня утром Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что за прошедшие сутки в Армении было зарегистрировано рекордное число вновь выявленных случаев коронавируса – 163. В общем, число случаев, выявленных в стране с начала эпидемии, достигло 2782. За это время скончалось 40 пациентов с диагнозом COVID-19. По данным Минздрава, в настоящее время 30 пациентов находятся в критическом состоянии, состояние 80 пациентов оценивается как тяжелое, а 8 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Комментируя последние данные по COVID-19, министр здравоохранения Арсен Торосян отметил, что «ситуация ухудшается». «На данный момент идет повышение, пока еще мы выдерживаем [нагрузку], но остальное покажет развитие ситуации», - отметил министр.

Торосян с осторожностью высказался о послаблениях режима самоизоляции и снятии ограничений, вместе с тем признав, что невозможно бесконечно «оставаться закрытыми». «Нам нужно научиться жить [с вирусом]. А как быстро и безболезненно мы этому научимся, зависит от нас всех, не только от меня или правительства, потому что если мы плохо научимся это делать и у нас будет много случаев, много смертей, много тяжелых случаев, то это будет беда для нас всех. Но альтернативы нет, нам нужно учиться жить [с вирусом]. Например, нужно учиться носить маски в помещениях, стоять далеко друг от друга», - отметил глава Минздрава.

Между тем, сегодня председатель Национального собрания Арарат Мирзоян сообщил с парламентской трибуны, что заражение коронавирусом подтвердилось у одного из сотрудников НС. «Сотрудник изолирован, круг его контактов уточнен и также изолирован. От нас ожидается, что мы продолжим работать в нормальном режиме, приняв соответствующие меры», - заявил спикер парламента.