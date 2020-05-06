За сутки в Армении выявлено 163 новых случая коронавируса

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 163, в общем составив 2782. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 6 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 24 и сейчас составляет 1135.

Новых случаев смерти пациентов, вызванных COVID-19, за сутки зарегистрировано не было. Общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 40 пациентов. Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, еще 7 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам.

Отметим, что таким образом количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1600. Общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 26929.