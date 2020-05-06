Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с гендиректором ВОЗ

По сообщению пресс-службы правительства, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом по инициативе последнего.

Премьер-министр представил ситуацию с коронавирусной эпидемией в Армении и шаги, предпринимаемые его правительством для борьбы с ней; стороны затронули глобальную ситуацию, вызванную пандемией, обсудили вопросы сотрудничества между правительством Армении и ВТО и коснулись перспектив его расширения, говорится в сообщении.