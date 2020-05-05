В Тавушской области ежедневно производится не менее 300 тысяч масок

В двух фабричных цехах, действующих в Тавушской области Армении, ежедневно производится не менее 300 тысяч масок, сообщил губернатор области Айка Чобанян.

«Есть две поточные линии, одна - в городе Берд, другая - в селе Арцваберд, и обе вместе будут обеспечивать около 300 тысяч или не менее 300 тысяч медицинских трехслойных масок в день, которые соответствуют всем стандартам. Сырье полностью импортируется из России, с соответствующих предприятий. На данный момент у нас достаточно сырья, чтобы производство не останавливалось. Объем инвестиций в запуск производства составил около полумиллиона долларов США, к данной работе должны быть привлечены 150 работников», - сообщил он.

Идея начать производство масок в Армении возникла из-за распространения коронавируса. Во время чрезвычайного положения в аптеках зачастую было невозможно найти маски, а те, что были в наличии, продавались в несколько раз дороже, чем обычно.

Губернатор Айк Чобанян сказал в беседе с Радио Азатутюн, что в настоящее время цена продажи масок местного производства составляет 140 драмов. «Это, естественно, обусловлено нынешними расчетами, и станки, и сырье сегодня имеют большую стоимость в связи со спросом на них в мире. Я предполагаю, что со временем мы сможем ужать эту стоимость», - сказал он.

А вот производство местных тестов на коронавирус еще не началось. Еще в начале прошлого месяца правительство объявило, что предоставит Институту молекулярной биологии более полумиллиона долларов на организацию производства.

Директор института Арсен Аракелян сообщил, что работы пока не начались, так как необходимое сырье еще не полностью импортировано. «На данный момент работы не начались, поскольку определенная часть необходимых нам материалов – вторая часть, пока не прибыла в Армению. Мы ожидаем прибытия партии этих материалов, чтобы мы могли начать производство. Сейчас мы тестируем часть тех материалов, которые получили», - сказал он.