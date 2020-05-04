В Армении скончались еще 4 пациента с диагнозом COVID-19

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 121, в общем составив 2507. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 4 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 36 и сейчас составляет 1071.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончались еще четыре пациента с диагнозом COVID-19. Таким образом, в общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении уже скончались 39 пациентов с этим диагнозом.

Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1393, а из проведенных тестов на коронавирус 24942 дали отрицательный результат.