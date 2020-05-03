Пашинян заявил о начале «децентрализованной» борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, министр здравоохранения Арсен Торосян и вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян обсудили дальнейшие шаги в отношении борьбы с коронавирусной инфекцией в Армении.

«Мы начинаем децентрализованную борьбу против COVID-19», - заявил премьер-министр, отметив, что с 4 мая будут сняты определенные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

«Новый период, в который мы вступаем, обусловлен ответственностью граждан и бизнеса. У нас также есть карательные меры, которые будут применены в случае проявления безответственности, но цель состоит в том, чтобы не образовывались очаги», - заявил Тигран Авинян.

Никол Пашинян добавил, что комендатура будет продолжать действовать, но в этот период ответственность должны нести, прежде всего, граждане. Пашинян также заявил, что в Армении начнется производство масок. Авинян и Торосян заверили, что проблем с нехваткой масок не будет.

Арсен Торосян отметил, что увеличение числа подтвержденных случаев коронавируса в последние дни связано с различными факторами, начиная с увеличения мобильности граждан, а также количества случаев, связанных с конкретными очагами.

Он отметил, что в последние дни возросло число серьезных случаев: на сегодняшний день 65 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 – в критическом состоянии, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, «что еще не является большой нагрузкой на систему здравоохранения».

Согласно официальной статистике, по состоянию на 11:00 3 мая в Армении выявлено 2386 случаев коронавируса. С начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении уже скончались 35 пациентов с диагнозом COVID-19, а 1035 пациентов выздоровели.