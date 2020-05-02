Число случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 125, выздоровевших – на 33

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 125, в общем составив 2273. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 33 и сейчас составляет 1010.

Напомним, что с начала эпидемии в Армении скончались 33 пациента с диагнозом COVID-19. Согласно Минздраву, также зарегистрированы 3 случая смерти, косвенно связанных с коронавирусом, один из которых был зарегистрирован накануне.

По словам министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна, в настоящее время у 454 пациентов диагностирована пневмония.

Состояние 63 пациентов оценивается как тяжелое, 28 как крайне тяжелое, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 5 пациентов, сообщил министр.

Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1227, а из проведенных тестов на коронавирус 23142 дали отрицательный результат.