В Армении скончалась 27-летняя девушка с диагнозом COVID-19

В Армении вследствие коронавируса нового типа скончалась 27-летняя девушка. Это уже 33-й случай смерти от этой болезни, сообщает Министерство здравоохранения.

«У 27-летней пациентки были тяжелые врожденные хронические заболевания. Около месяца она находилась в стационаре под наблюдением врачей, ее состояние было оценено как крайне тяжелое. К сожалению, коронавирусная болезнь резко ухудшила состояние здоровья молодой девушки, и спасти ее жизнь не удалось», - сообщила пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян.

За последние сутки было подтверждено 82 новых случая коронавируса, выздоровели 48 человек, было проведено 1052 теста. Таким образом, с момента вспышки эпидемии общее число инфицированных составило 2148, из которых 977 - уже выздоровели. В настоящее время на лечении находятся 1136 человек. Всего было проведено 22177 тестов.

Заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян сегодня заявила, что они стараются увеличить группы, подлежащие тестированию. «Все те группы риска, которые могут иметь коронавирусное заболевание, уже включены в группы, подлежащие тестированию, например, медработники, пациенты с пневмонией и др. Благодаря тому, что лабораторная сеть также расширилась, сегодня у нас есть возможность проводить около 1000 тестов в день среди наших жителей. Конечно, работы по изоляции людей с положительными тестами продолжаются, поскольку это важное направление для дальнейшей профилактики инфекции, чтобы инфекция не распространялась, чтобы высокий риск распространения среди населения был снижен. И, конечно же, мы проводим лечение. Мы продолжаем сотрудничество с другими странами, международными организациями, чтобы использовать все новости, научные открытия и новые знания в Армении для того, чтобы спасти больше жизней в нашей стране», - сказала замминистра.

Рекордно высокий показатель роста числа случаев инфицирования - 134 новых случая - был зафиксирован 29 апреля. Подтвердилось, что коронавирусом заражены также некоторые сотрудники медицинского центра «Эребуни» и оздоровительного центра Маралика. Ответственная по связям с общественностью медцентра «Эребуни» Шушан Унанян в беседе с Радио Азатутюн не указала, сколько человек из медперсонала инфицированы. Что касается оздоровительного центра Маралика, то там инфицированы 22 сотрудника.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян сказала, что в ближайшее время они сообщат, у скольких медработников за этот период была подтверждена инфекция. «В ближайшее время мы будем иметь статистику в процентном выражении о том, сколько процентов случаев составляют медработники», - сказала она.

В прессе в эти дни также распространилась информация о том, что в больнице «Эребуни» от пациента, получающего диализ, заразились как врачи, так и 20 других пациентов, получающих диализ. Однако эту информацию Радио Азатутюн не прокомментировали ни в Минздраве, ни в медцентре «Эребуни».

В Нагорном Карабахе нет новых случаев коронавируса. До сих пор было зафиксировано 8 случаев, 5 человек выздоровели, 6 человек изолированы, общее число протестированных - 287, случаев смерти не зарегистрировано.