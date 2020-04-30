Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 134, в общем составив 2066. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 30 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 29 и сейчас составляет 929.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончались еще двое пациентов с диагнозом COVID-19. Как отметила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, скончавшимся пациентам было 69 и 47 лет, у последнего были сопутствующие хронические заболевания. Отметим, что в общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 32 пациента с этим диагнозом.

Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1103, а из проведенных тестов на коронавирус 21125 дали отрицательный результат.