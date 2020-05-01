Премьер-министр призывает работников требовать регистрации своих рабочих мест

Премьер-министр призывает работающих граждан требовать, чтобы работодатели зарегистрировали их рабочие места.

В своем поздравительном послании по случаю Международного дня труда и трудящихся - 1 мая, Никол Пашинян подчеркивает: «Наличие зарегистрированной работы - важная гарантия защиты трудовых прав, и я призываю всех работников требовать от работодателей зарегистрировать свои рабочие места и содействовать правительству в защите их же трудовых прав».

«Наши антикризисные программы нацелены в первую очередь на тех людей и компаний, которые работали с точным соблюдением трудового, налогового законодательства Республики Армения. Этим мы не только выразили свою высокую оценку работающим в рамках такой логики людей, но и воспользовались случаем, чтобы легче идентифицировать зарегистрированных работников, адресовать ему помощь в том случае, когда он в условиях кризиса теряет работу и нуждается в поддержке», - говорится в послании, которое опубликовала пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

«В этом году в связи с эпидемией коронавируса многие работают удаленно, многие - в более загруженных и рискованных условиях.

Высокой оценки достойны работники сфер здравоохранения, охраны правопорядка, безопасности государства, производства и импорта пищевых продуктов, медицинских принадлежностей и лекарственных средств, в результате их деятельности обеспечивается жизнедеятельность страны в кризисных условиях.

Высокой оценки заслуживают также все те работодатели, которые вопреки экономическим трудностям продолжают сохранять рабочие места, не идут на сокращения, а также, пользуясь антикризисными программами правительства, ведут работы по минимизации потерь и дальнейшему развитию», - в своем послании отмечает Пашинян.

Глава государства по-прежнему убежден, что «формула решения всех наших проблем - индивидуальное усилие и результат этого усилия».

«Правительство Армении, несмотря на постигший кризис, продолжит свою последовательную политику развития экономики, поощряя труд и трудящихся», - заверяет Никол Пашинян.