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COVID-19. Экономика мира - первые прогнозы

Объем мировой экономики может сократиться в 2020 году на 3%, новая рецессия – с большой вероятностью - может оказаться самой глубокой со времен Великой депрессии 30-ых годов прошлого века, отмечает Международный валютный фонд (МВФ) в недавно представленном очередном полугодовом обзоре мировой экономики. Частичного восстановления роста можно ожидать в 2021 году, но он не приведет еще к восстановлению глобальной экономики до докризисных уровней.

Особенно сильный спад, прогнозирует МВФ, ожидается в 2020 году в наиболее индустриально развитых странах мира – в среднем более чем на 6%. Объем мировой торговли, по текущим оценкам МВФ, может сократиться на 11%, а среднегодовая цена нефти – более чем на 40%.
Грядущий кризис будет гораздо более масштабным и глубоким, чем предыдущий &ndash; 2008-2009 годов, предупреждает МВФ. Тогда мировой ВВП, по оценкам фонда, сократился лишь на 0,1%, в 2020 году ожидается сокращение сразу на 3%. Чтобы наглядно представить разницу, мы свели &ndash; в формате географических карт - данные и текущие прогнозы МВФ по росту экономик всех стран мира как в 2009-ом, так и ожиданий на 2020 год. И для сравнения &ndash; карты по данным экономического роста за предкризисный 2019 год и прогнозу на 2021-ый. &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;
1 Грядущий кризис будет гораздо более масштабным и глубоким, чем предыдущий – 2008-2009 годов, предупреждает МВФ. Тогда мировой ВВП, по оценкам фонда, сократился лишь на 0,1%, в 2020 году ожидается сокращение сразу на 3%. Чтобы наглядно представить разницу, мы свели – в формате географических карт - данные и текущие прогнозы МВФ по росту экономик всех стран мира как в 2009-ом, так и ожиданий на 2020 год. И для сравнения – карты по данным экономического роста за предкризисный 2019 год и прогнозу на 2021-ый.    
 
Для всех стран &ldquo;большой семерки&rdquo; (G7) эксперты МВФ прогнозируют на 2020 год глубокий экономический спад &ndash; сразу на 5-7%. Как и для большинства других стран, входящих в &ldquo;большую двадцатку&rdquo; (G20). Однако не всех. Рост экономики, хотя и минимальный по сравнению с прошлогодним, ожидается в Китае, Индии и Индонезии. Для России МВФ прогнозирует на 2020 год сокращение ВВП на 5,5% - с последующим ростом на 3,5% в 2021-ом.
2 Для всех стран “большой семерки” (G7) эксперты МВФ прогнозируют на 2020 год глубокий экономический спад – сразу на 5-7%. Как и для большинства других стран, входящих в “большую двадцатку” (G20). Однако не всех. Рост экономики, хотя и минимальный по сравнению с прошлогодним, ожидается в Китае, Индии и Индонезии. Для России МВФ прогнозирует на 2020 год сокращение ВВП на 5,5% - с последующим ростом на 3,5% в 2021-ом.
Цена нефти (средняя для трех эталонных сортов)&nbsp;в среднем за 2020 год составит $35,6 за баррель, полагают эксперты МВФ. Это на 42% меньше, чем в 2019-ом. В 2021-ом она будет лишь чуть выше &ndash; $37,9 за баррель. И если инфляция в 2020-2021 годах во многих странах может еще не сильно отличаться от общей ее динамики за последнее 10-летие, то рост безработицы будет весьма ощутимым. Для России, в отличие, например, от многих стран Европы, МВФ прогнозирует лишь небольшой рост безработицы &ndash; с 4,6% в 2019 году до 4,9% в 2020-ом. Тогда как председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что уровень безработицы в стране &ldquo;может скакнуть до 7-8%, в худшем варианте &ndash; до 10% экономически активного населения&rdquo;.
3 Цена нефти (средняя для трех эталонных сортов) в среднем за 2020 год составит $35,6 за баррель, полагают эксперты МВФ. Это на 42% меньше, чем в 2019-ом. В 2021-ом она будет лишь чуть выше – $37,9 за баррель. И если инфляция в 2020-2021 годах во многих странах может еще не сильно отличаться от общей ее динамики за последнее 10-летие, то рост безработицы будет весьма ощутимым.
Для России, в отличие, например, от многих стран Европы, МВФ прогнозирует лишь небольшой рост безработицы – с 4,6% в 2019 году до 4,9% в 2020-ом. Тогда как председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что уровень безработицы в стране “может скакнуть до 7-8%, в худшем варианте – до 10% экономически активного населения”.
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