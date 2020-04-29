COVID-19. Экономика мира - первые прогнозы

Объем мировой экономики может сократиться в 2020 году на 3%, новая рецессия – с большой вероятностью - может оказаться самой глубокой со времен Великой депрессии 30-ых годов прошлого века, отмечает Международный валютный фонд (МВФ) в недавно представленном очередном полугодовом обзоре мировой экономики. Частичного восстановления роста можно ожидать в 2021 году, но он не приведет еще к восстановлению глобальной экономики до докризисных уровней.
Особенно сильный спад, прогнозирует МВФ, ожидается в 2020 году в наиболее индустриально развитых странах мира – в среднем более чем на 6%. Объем мировой торговли, по текущим оценкам МВФ, может сократиться на 11%, а среднегодовая цена нефти – более чем на 40%.
Особенно сильный спад, прогнозирует МВФ, ожидается в 2020 году в наиболее индустриально развитых странах мира – в среднем более чем на 6%. Объем мировой торговли, по текущим оценкам МВФ, может сократиться на 11%, а среднегодовая цена нефти – более чем на 40%.