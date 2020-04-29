Число случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 65, выздоровевших – на 34

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 65, в общем составив 1932. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян.

По ее словам, по состоянию на 11:00 29 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 34 и составило 900. Число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент составляет 1000. Было проведено в общей сложности 20189 тестов.

До сих пор, по официальным данным, умерло 30 пациентов.

«Хочу подчеркнуть, что в предыдущие дни было зафиксировано еще два случая смерти, когда у пациентов тестами была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила по причине другой болезни», - сказала Никогосян.

Подтвердилось, что коронавирусом заразились также сотрудники медцентра «Эребуни» и оздоровительного центра Маралика.

Ответственная по связям с общественностью медцентра «Эребуни» Шушан Унанян сегодня в беседе с Радио Азатутюн так и не указала точное число инфицированных сотрудников центра.

«Среди медицинского персонала медицинского центра «Эребуни» был выявлен коронавирус, инфицированные были немедленно изолированы и не выходят на работу, в остальном медцентр «Эребуни» работает в обычном режиме», - отметила Унанян.

На вопрос Радио Азатутюн, сколько человек инфицированы, она ответила: «Честно говоря, я не располагаю данными, было бы правильно уточнить эту информацию в Министерстве здравоохранения».

А на вопрос, сколько человек не выходят на работу, Шушан Унанян ответила: «Это перманентный процесс, некоторые люди возвращаются на работу, некоторые снова изолируются, я точно сказать не могу».

На вопрос Радио Азатутюн, когда именно у них был обнаружен вирус, пресс-секретарь медцентра ответила: «В течение последних дней, в течение прошлой недели».

В оздоровительном центре Маралика инфицированы 22 сотрудника, сообщила руководитель центра Ануш Овсепян.

По ее словам, персонал центра насчитывает всего 92 человека, 14 апреля были проведены тесты, и у 22 человек был обнаружен коронавирус, они были госпитализированы в инфекционную больницу Гюмри.

«Сегодня в центре вновь проводится тестирование всех тех медработников, у которых результат теста был отрицательным, то есть, они проходят повторное тестирование, чтобы мы были готовы к работе в будущем и были спокойны, что никто из нас не является носителем», - отметила Овсепян.

С точки зрения распространения инфекции ситуация выглядит стабильной в Нагорном Карабахе. Ответственный по вопросам СМИ комендатуры Карабаха Тигран Абрамян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что к подтвержденным ранее 8 случаям новых случаев не прибавилось.

«На данный момент у нас есть 8 подтвержденных случаев, 5 из пациентов уже выздоровели и выписались из медучреждений, к счастью, смертельных случаев не зарегистрировано. На данный момент изолированы 12 граждан. Общее число проведенных тестов составляет 239. Сегодня тестирование не проводилось. Последнее тестирование проводилось накануне, было проведено 44 теста, все они оказались отрицательными. В ближайшие дни по мере необходимости также будет проведено тестирование», - сказал Тигран Абрамян.

Абрамян отметил, что в ближайшем будуем результаты тестов они будут получать в самом Карабахе и не будет необходимости ждать ответов из Еревана.

«Есть намерение основать лабораторию, которая будет оснащена новейшими техническими решениями. Правительство уже предоставило необходимые средства, и мы надеемся, что в ближайшие пару месяцев у нас в Арцахе уже появится такая возможность», - отметил пресс-секретарь комендатуры Нагорного Карабаха.