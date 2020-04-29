Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 65, выздоровевших – на 34

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 65, в общем составив 1932. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 29 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 34 и сейчас составляет 900.
Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1000, а из проведенных тестов на коронавирус 20189 дали отрицательный результат.
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