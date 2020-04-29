«Микаэл Минасян имел незаконные доли и в ряде других компаний» - Мане Геворкян

По данным аппарата премьер-министра, зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэл Минасян через подставных дольщиков также имел незаконные доли в компании «Спайка», «Ереван Молле», телекомпаниях «Шант» и «Армения», Зангезурском медно-молибденовом комбинате (ЗММК) и ряд других компаний. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян.

Она отметила, что большая часть этих акций была поспешно продана после революции 2018 года.

«Долю Минасяна в Зангезурском медно-молибденовом комбинате, например, при предполагаемом превышении должностных полномочий и содействии подставных дольщиков приобрел бывший директор СНБ Артур Ванецян. Принадлежащая отцу последнего компания также стала крупным перевозчиком грузов ЗММК. Складывается впечатление, что ключевые лица коррупционной системы Микаэла Минасяна, являясь потенциальными обвиняемыми, покинули Армению, что стало существенным препятствием в расследовании коррупционных деяний Минасяна», - написала пресс-секретарь премьера.

Она подчеркнула, что премьер-министр ожидает, что правоохранительные органы вопреки всем трудностям подвергнут должному расследованию вышеуказанное и дадут народу Армении вызывающие доверие ответы.

В ранее сделанном заявлении Мане Геворкян отметила, что у правительства есть информация о том, что «зять Сержа Саргсяна Микаэл Минасян имеет долю коррупционного происхождения в компании Ucom, и собственником части де-юре доли Хачатрянов является именно зять Сержа Саргсяна Микаэл Минасян».