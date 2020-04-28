Нам удалось немного выровнять кривую роста - глава Минздрава

В последние дни темпы роста коронавирусного заболевания в Армении почти неизменны – в пределах 3-5%, написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Арсен Торосян.

«Нам удалось немного выровнять кривую роста. Удалось выиграть время и перестроиться, чтобы иметь более организованную систему борьбы с этой болезнью», - отметил министр.

Торогсян подчеркнул, что эти усилия должны продолжаться, и они должны быть коллективными. Министр напомнил, что необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию, часто дезинфицировать руки и носить маски.

«Наряду с ослаблением ограничений мы должны взять на себя еще большую личную ответственность за предотвращение распространения инфекции. Ослабление ограничений не означает, что больше нет риска заразиться и заразить других, особенно наших пожилых и хронически больных родственников, наших отцов и матерей, бабушек и дедушек», - отметил Арсен Торосян.

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 59, в общем составив 1867. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 18 и сейчас составляет 866. В общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 30 пациентов с этим диагнозом.