Ведущие кинофестивали мира покажут новые фильмы на YouTube

Нью-йоркский кинофестиваль Tribeca Film Festival совместно с YouTube проведут онлайн-фестиваль кино We Are One: A Global Film Festival ("Мы едины: глобальный кинофестиваль"). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Tribeca.
В онлайн-фестивале, который пройдёт с 29 мая по 7 июня примут участие более 20 крупных международных кинофорумов, включая Каннский, Берлинский, Венецианский, фестивали в Торонто, Нью-Йорке, Лондоне, Локарно, Сан-Себастьяне, Карловых Варах, Токио, международный анимационный фестиваль в Анси, "Сандэнс" и другие.
Зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы различных жанров: документальные, игровые, анимационные и музыкальные. Все они будут транслироваться на официальном YouTube-канале фестиваля. Полное расписание будет опубликовано позднее.
В ходе просмотра можно сделать пожертвования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или местным организациям, которые помогают медработникам и сотрудникам служб жизнеобеспечения в период пандемии коронавирусной инфекции.
При этом цифровой формат не станет полноценной заменой кинофестивалям, организаторы которых надеются провести их после окончания пандемии.
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