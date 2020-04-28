В ближайшие 10 дней ограничения на все сферы экономической деятельности должны быть сняты – премьер

Комендатура правового режима чрезвычайного положения Армении в ближайшие 10 дней пойдет на смягчение ограничений, если не произойдет ничего экстраординарного, сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы в целом пойдем на смягчение ограничений, и постепенно, если не произойдет ничего необычного, в течение ближайших 10 дней, по сути, пойдем на минимизацию режима ограничений», - сказал премьер-министр

«Мы сейчас думаем, что в ближайшее время, в течение ближайших 10 дней все сферы экономической деятельности должны открыться, но для каждой сферы Министерство здравоохранения должно установить логику соблюдения правил безопасности, то есть, какие правила безопасности должны соблюдать рестораны, кафе, производственные цеха и т. д., - отметил Пашинян, добавив: - Ограничения мы оставим только для системы образования, а затем посмотрим и оперативно отреагируем».

Пашинян сообщил, комендант сегодня должен подписать новое решение, по которому снимается прежнее ограничение на осуществление физических упражнений или велосипедных прогулок на расстоянии не более одного километра от места жительства. «Сейчас режим будет еще более смягчен, и, в частности, будут разрешены прогулки на расстоянии около одного километра от места жительства […] с условием, что члены семьи могут выходить на прогулку вместе», - сказал премьер, отметив, что часы установит комендант и что наряду со всем этим сохраняется требование иметь заполненный «бланк на передвижения».

В своем видеообращении под заголовком «Беседа с гражданином: коммунальный кризис» глава государства, естественно, уделил большое внимание последним событиям с коммунальными платежами, подчеркнув: «В данный момент нашей основной проблемой, конечно, является нахождение другого решения этого кризиса, связанного с коммунальными платежами, чем неуплата, потому что опыт неуплаты показывает, что в этом случае происходят большие спекулятивные процессы, которые приводят к опасности коллапса системы. Мы сейчас найдем другое решение вопроса, а то, что мы найдем решение, это очевидно, а то, что решение не будет 100-процентным и совершенным, это тоже очевидно, потому что у нас есть одна проблема: определить всех нуждающихся. Очень важно, чтобы наша помощь была адресной, в противном случае, мы распылим деньги, но результата не получим».

Напомним, что хотя режим чрезвычайного положения, введенный в Армении с 16 марта в связи с пандемией коронавируса, был продлен, однако на днях Комиссия по регулированию общественных услуг сочла устраненным форс-мажор, препятствующий выполнению обязательств по выплатам за коммунальные услуги, за чем последовали отключения в домах граждан, у которых накопилась задолженность по оплате коммунальных услуг за февраль и март.