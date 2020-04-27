«Однозначно, Армия обороны выполнила поставленную перед ней задачу и победила» - Левон Мнацаканян

«Однозначно, Армия обороны выполнила поставленную перед ней задачу и победила», - сегодня после заседания парламентской следственной комиссии по изучению обстоятельств войны в Карабахе в апреле 2016 года заявил бывший министр обороны Нагорного Карабаха, а ныне министр по чрезвычайным ситуациям Левон Мнацаканян.

Коснувшись упущений, Мнацаканян отметил, что, конечно, всегда есть что совершенствовать.

На вопрос журналистов, была ли проблема с данными оперативной разведки в те дни, Мнацаканян ответил: «Я пока не буду отвечать на этот вопрос, потому что есть вопросы, которые необходимо уточнить. Это уже решит комиссия, если будет необходимость - представит, если нет, то представит все уже по завершении своей работы».

«Есть анализ и Армии обороны, и Генерального штаба, и есть решения, принятые на основе этого анализа, которые в настоящее время находятся в процессе [изучения]», - отметил Мнацаканян.

Глава МЧС Карабаха отметил, что по их расчетам во время апрельской войны армянская сторона потеряла до 400 гектаров территории.

Хотя после войны в апреле 2016 года бывший президент Армении Серж Саргсян говорил о потере 800 гектаров, однако недавно он заявил, что армянская сторона потеряла 400 гектаров.

Один из вопросов, которые должна была изучить созданная почти год назад парламентская следственная комиссия, состоит в том, были ли решения командиров в плане как недопущения, так и пресечения действий противника адекватными и оперативными.

Глава следственной комиссии Андраник Кочарян в июне прошлого года, когда комиссия только начала свою работу, заявил, что комиссия не станет обходить стороной вопрос потери 800 гектаров, а также виновных в жертвах, если таковые имеются.