Анкара отвергает «утверждения» в заявлении Трампа

МИД Турции отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, сделанное по случаю 24 апреля.

Напомним, что глава Белого дома в своем заявлении использовал армянское выражение «Мец егерн», назвав его одним из самых страшных злодеяний 20-го века.

Согласно заявлению МИД Турции, заявление президента США «основано на субъективных рассказах, возведенных армянами в догму».

«Это заявление, сделанное с внутриполитическими целями, не имеет для нас юридической силы. Мы отвергаем утверждения, сделанные в этом заявлении», - заявила официальная Анкара.

В заявлении также говорится, что предложение турецкой стороны о создании совместной комиссии историков для расследования событий 1915 года все еще остается в силе. «Мы верим, что в случае создания комиссии, правда выйдет наружу. Те, кто снимает вопрос создания комиссии с повестки дня, являются армянами-экстремистами, которые хотят предать забвению свою ответственность за 1915 год», - говорится в заявлении.

Официальная Анкара призвала руководство США «увидеть правду и действовать соответственно».

Напомним, что в прошлом году обе палаты Конгресса США признали Геноцид армян, тем самым вызвав негодование Турции.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо Константинопольскому патриарху ААЦ архиепископу Сааку Машаляну. В своем письме турецкий лидер отметил, что с уважением вспоминает османских армян, «погибших в тяжелых условиях Первой мировой войны, которая причинила огромные страдания многим народам мира». Эрдоган выразил «искренние соболезнования их потомкам», не признавая, при этом, что гибель армян стала результатом спланированного и осуществленного на государственном уровне геноцида.