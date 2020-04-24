Сегодня стали известны имена претендентов на премию «Аврора» 2020 года, выбранных из более чем 600 заявок. Их имена были объявлены в ходе онлайн-обсуждения гуманитарной инициативы «Аврора» по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян.

В этом году претендентов четверо. Среди них Фартун Адан и Ильвад Эльман, номинированные за защиту прав народа в Сомали, сестра Анжелика Намайка, которая помогает перемещенным лицам в Народной Республике Конго, Клаус Вогель и Софи Бео, номинированные за спасение беженцев в Средиземном море, и Сакена Якуби, номинированная за обеспечение образования женщин и девочек в Афганистане и Пакистане.

Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) – это международная гуманитарная награда, созданная, чтобы воздать должное современным героям и их исключительному вкладу в дело спасения человеческих жизней в критических ситуациях, а также продвижения идей гуманизма. Премия вручается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям.