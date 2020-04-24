В Армении скончались еще трое пациентов с диагнозом COVID-19

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 73, в общем составив 1596. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 24 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 69 и сейчас составляет 728.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки зафиксированы еще три смерти пациентов с диагнозом COVID-19. Таким образом, всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 27 пациентов с этим диагнозом.

Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 841, а из проведенных тестов на коронавирус 16551 дали отрицательный результат.