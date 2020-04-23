Вице-премьер не согласен с утверждением главы МИД РФ о том, что газ для Армении когда-либо был в 2-3 раза дешевле рыночной стоимости

Вице-премьер Армении Мгер Григорян не согласен с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в том, что российский газ для Армении когда-либо был в два-три раза дешевле рыночной стоимости. Об этом вице-премьер сказал, комментируя по просьбе Радио Азатутюн заявления главы МИД России, сделанные тем два дня назад.

Выступая во вторник в ходе круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова и говоря о возможности снижения цены на российский газ для Армении, Лавров упомянул начатые в Армении судебные процессы против российских компаний, заявив, что это «не подобает отношениям между союзниками», и выразив надежду, что все эти вопросы будут урегулированы «к обоюдному удовлетворению».

«Когда цена на газ для Армении, Белоруссии была в два, три раза ниже рыночной, это воспринималось как данность, и никто не говорил о том, что это политика. Все говорили, ну, вот, нам так положено, - также сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Комментируя эти заявления, Мгер Григорян сказал: «Прежде всего, считаю необходимым отметить, что в своем выступлении г-н Лавров посчитал вопрос, связанный с ценой на газ, логичным и подчеркнул, что у союзников должны быть ценовые преимущества. Я считаю это важным. Я согласен с тем, что цена на газ на границе в определенные периоды была сравнительно ниже рыночной, однако я не могу согласиться с утверждением г-на Лаврова о том, что газ для Армении когда-либо был в два-три раза дешевле рыночной стоимости».

Вице-премьер Армении счел необходимым подчеркнуть еще одно обстоятельство: «Первостепенным мотивом нашего обращения в связи с ценой на газ было, прежде всего, желание российской стороны повысить тариф, а не резкое снижение мировых цен на энергоносители. То есть, идея о том, что мы воспользовались ситуацией со снижением цен на мировом рынке, не столь уж уместна».

Члены ЕАЭС Армения и Беларусь несколько недель назад обратились к Москве с вопросом о пересмотре цены на газ. Однако российская сторона пока не удовлетворила просьбу союзников. Более того, компания «Газпром Армения», которая является 100-процентной дочкой российского «Газпрома», 1 апреля представила в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении заявку на повышение тарифов.

Что касается деятельности компаний с российским или вообще с иностранным капиталом в Армении, то, по словам вице-премьера, правительство действовало и действует по принципу обеспечения максимально благоприятных условий для бизнеса.

«Иностранные компании, в том числе с российским капиталом, прежде всего, являются армянскими компаниями-резидентами, являются работодатели и налогоплательщики, и мы, по крайней мере, не меньше заинтересованы в создании и обеспечении благоприятных условий для их нормальной и эффективной деятельности. В то же время, правительство не потерпит того, чтобы какая-либо компания в связи с каким-либо обстоятельством действовала вне закона, и по этой части у нас с нашими российскими партнерами существует взаимопонимание на самом высоком политическом уровне», - подчеркнул Мгер Григорян.