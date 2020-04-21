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Армения

Лавров прокомментировал возможность снижения цены на газ для Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (архив)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность снижения цены на газ для Армении, напомнив про судебные процессы, начатые против российских компаний в Армении.

«Я считаю, что союзники, конечно же, должны получать экономические преимущества», - сказал глава МИД РФ, в то же время добавив, что «союзничество должно проявляться во всех областях».

В экономической сфере российская сторона рассчитывает, что те судебные процессы, которые начались в последние годы в Армении в отношении совместных предприятий, включая Южно-Кавказскую железную дорогу, «будут урегулированы без каких-либо попыток привнести туда вещи, которые не подобают отношениям между союзниками».

«Я об этом очень откровенно говорю, потому что несколько сложных ситуаций сложилось, в которые попали российские компании. И надеюсь, что все эти вопросы мы будет урегулировать к обоюдному удовлетворению», – сказал Лавров в ходе круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова.

Члены ЕАЭС Армения и Беларусь несколько недель назад обратились к Москве с вопросом о пересмотре цены на газ. Однако российская сторона пока не удовлетворила просьбу союзников. Более того, 100-процентная дочка российского «Газпрома», компания «Газпром Армения» 1 апреля представила в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении заявку на повышение тарифов.

Отвечая на вопрос о том, почему Россия снижает цену для члена Евросоюза Болгарии, оставляя без ответа просьбу союзников по ЕАЭС, Лавров сказал: «Когда цена на газ для Армении, Белоруссии была в два, три раза ниже рыночной, это воспринималось как данность, и никто не говорил о том, что это политика. Все говорили, ну, вот, нам так положено».

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