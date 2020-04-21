Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность снижения цены на газ для Армении, напомнив про судебные процессы, начатые против российских компаний в Армении.

«Я считаю, что союзники, конечно же, должны получать экономические преимущества», - сказал глава МИД РФ, в то же время добавив, что «союзничество должно проявляться во всех областях».

В экономической сфере российская сторона рассчитывает, что те судебные процессы, которые начались в последние годы в Армении в отношении совместных предприятий, включая Южно-Кавказскую железную дорогу, «будут урегулированы без каких-либо попыток привнести туда вещи, которые не подобают отношениям между союзниками».

«Я об этом очень откровенно говорю, потому что несколько сложных ситуаций сложилось, в которые попали российские компании. И надеюсь, что все эти вопросы мы будет урегулировать к обоюдному удовлетворению», – сказал Лавров в ходе круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова.

Члены ЕАЭС Армения и Беларусь несколько недель назад обратились к Москве с вопросом о пересмотре цены на газ. Однако российская сторона пока не удовлетворила просьбу союзников. Более того, 100-процентная дочка российского «Газпрома», компания «Газпром Армения» 1 апреля представила в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении заявку на повышение тарифов.

Отвечая на вопрос о том, почему Россия снижает цену для члена Евросоюза Болгарии, оставляя без ответа просьбу союзников по ЕАЭС, Лавров сказал: «Когда цена на газ для Армении, Белоруссии была в два, три раза ниже рыночной, это воспринималось как данность, и никто не говорил о том, что это политика. Все говорили, ну, вот, нам так положено».