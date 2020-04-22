Антикризисными мероприятиями воспользовались 10 тыс. 531 юридическое лицо и 639 тыс. 592 семьи - премьер-министр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в правительстве встречу с депутатами, представляющими экономический блок фракций Национального собрания «Мой шаг», «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр сначала коснулся процесса реализации антикризисных мероприятий правительства. «Как вы знаете, на данный момент правительство приняло 13 антикризисных программ. На завтрашнем заседании правительства у нас будет как минимум еще одна программа, связанная с возмещением оплаты обучения студентов. Мы также планируем внести некоторые изменения в мероприятия, которыми урегулируем выявленные за этот период недостатки», - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр сообщил, что в рамках первого антикризисного мероприятия, которым предоставляются кредиты на льготных условиях компаниям для выплаты зарплат, налогов, расходов коммунальных услуг и, в некоторых случаях, закупки продуктов питания, оборудования, уже удовлетворено 259 заявок, объем финансирования составляет 18 млрд драмов.

В рамках второго мероприятия, которое касается сельского хозяйства, на данный момент удовлетворено 3419 заявок, а объем финансирования составляет 4 млрд 827 млн драмов. «Мы также приняли решение провести рефинансирование в размере 4 млрд драмов, 2 млрд драмов из которых будут направлены на микрокредиты, а остальные 2 млрд драмов - на сельскохозяйственные программные и не только программные кредиты в размере 3-12 млн драмов. В то же время, в результате сегодняшних обсуждений мы решили увеличить лимиты кредитов этой группы и выделить от 3 до 30 млн драмов по ряду программных направлений», - сказал премьер-министр.

В рамках третьего мероприятия, которое касается пострадавших малых и средних предприятий и компаний, имеющих хорошую налоговую и кредитную историю, удовлетворена 371 заявка, объем финансирования составляет 4,1 млрд драмов.

Четвертое социальное мероприятие касалось тех работников, которые в какое-то время потеряли работу и в семьях которых есть дети в возрасте до 14 лет. Оказалось, что число бенефициаров по этой программе составляет 1955, профинансировано 195 млн драмов. Программа завершена.

Коснувшись 5-го мероприятия, которое также является экономической и грантовой, премьер-министр сказал: «Мы предоставляем гранты компаниям, которые сохранили докризисные рабочие места и фонды заработной платы. Речь идет о компаниях с 2-50 сотрудниками, и правительство выплачивает зарплату каждому пятому работнику в качестве гранта. На данный момент мы предоставили гранты 9 901 хозяйствующему субъекту, объем гранта составил 1 млрд 600 млн драмов».

Шестое социальное мероприятие касалось граждан, которые потеряли работу во время кризиса в период с 13-го по 25 марта. Эта программа также завершилась. Этому критерию соответствовали 6 723 бенефициара, им выплачено в общей сложности 457 млн драмов.

В рамках седьмого мероприятия была предоставлена помощь семьям, где есть беременная женщина, а ее муж потерял работу во время кризиса. Эта программа также завершена. Программой воспользовались 8 753 бенефициара, всего было выплачено 875 млн драмов.

В рамках восьмого мероприятия, которое касается поддержки индивидуальных предпринимателей и работников пострадавших сфер, на данный момент удовлетворено 83 тыс. 406 заявок, выплачено 5 млрд 777 млн драмов.

«Девятое мероприятие касается семей, в которых никто не работает и где есть дети, и мы попытались найти, так сказать, незарегистрированных работников. Седьмое мероприятие тоже имеет такую цель. В рамках 9-го мероприятия на данный момент получена 52 тыс. 791 заявка, выплачено 1,4 млрд драмов. Скажу, что в рамках 8-го и 9-го мероприятий мы ожидаем, что у нас будет 100 тыс. и более бенефициаров», - сказал Никол Пашинян.

Коснувшись 10-го мероприятия, премьер-министр отметил, что оно касается субъектов микробизнеса. На сегодняшний день удовлетворено 1485 заявок, заплачено 83,4 млн драмов.

«11-е и 12-е мероприятия касаются коммунальных расходов бенефициаров. В рамках 11-го мероприятия у нас есть 450 тыс. 827 бенефициаров, и это число должно быть уменьшено почти вдвое, потому что зарегистрированы потребители и природного газа, и электричества. Конечно, не полностью, потому что будут бенефициары, у которых есть электричество, но нет газа. Выплачено 786 млн драмов. По этой программе деньги переводятся на счета абонентов. 12-е мероприятие также касалось коммунальных платежей. Здесь также количество бенефициаров должно быть сокращено примерно на 40% - 486 тыс. 434, выплачено 1,8 млрд драмов», - сказал глава правительства.

В рамках 13-го мероприятия, которое касается поддержки семей-бенефициаров социальных пособий, есть 85 тыс. 906 семей-бенефициаров, которым будет выплачено 1 млрд 252 млн драмов. Эти выплаты будут осуществлены вместе с социальными пособиями за апрель.

Подводя итоги, премьер-министр отметил: «На данный момент 10 тыс. 531 юридическое лицо и 639 тыс. 592 семей воспользовались антикризисными мероприятиями правительства. В рамках антикризисных мероприятий распределено 29 млрд 900 млн драмов. Мы также принимаем имеющие антикризисный характер решения, которые не считаются антикризисными мероприятиями. Сегодня в Национальном собрании обсуждалось предложение о внесении изменений в Налоговый кодекс, которое является, так сказать, совместной инициативой. Мы продолжаем работу в ежедневном режиме и, разумеется, также и с вашей помощью мы сделаем все возможное, чтобы наши программы поддержки были эффективными и целенаправленными».

Затем вице-премьер Тигран Авинян представил информацию о ситуации с коронавирусом. Тигран Авинян подчеркнул, что ситуация находится под контролем и количество проводимых ежедневно тестирований достигло 1000. Комендант также рассказал о возможных решениях по расширению сфер разрешенной экономической деятельности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об антикризисных мероприятиях, а также о мерах, принятых для предотвращения эпидемии. Премьер-министр и члены правительства ответили на вопросы депутатов и представили разъяснения.