Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 43, число активных случаев составляет 726

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 43, в общем составив 1291. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 22 и сейчас составляет 545.

Таким образом, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 726, а из проведенных тестов на коронавирус 12680 дали отрицательный результат.

Напомним, что всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончались 19 пациентов с диагнозом COVID-19.

Отметим также, что согласно решению коменданта действующего в Армении режима чрезвычайного положения, вице-премьера Тиграна Авиняна, с сегодняшнего дня до 26 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией закрыты въезды и выезды из сел Маралик и Дзоракап Ширакской области Армении.