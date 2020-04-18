В Армении число случаев коронавируса выросло на 47, выздоровевших – на 121, скончался еще один пациент

В Армении за сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 47, составив 1248, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте центра, по состоянию на 11:00, число выздоровевших пациентов увеличилось на 121 и сейчас составляет 523.

Скончался еще один человек. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось уже 20 пациентов с этим диагнозом. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Алина Никогосян сообщает, что у пациента были также сопутствующие хронические заболевания.

«У 75-летнего пациента была коронавирусная болезнь, подтвержденное инфильтративное двустороннее воспаление легких. Кроме того, у женщины были сопровождающие хронические болезни - артериальная гипертония III степени, ожирение II-III степени. В ходе лечения развились острая дыхательная недостаточность III степени, дистресс-синдром, атеросклероз преимущественно с поражением сосудов головного мозга и коронарных сосудов», - написала Никогосян.

Согласно Минздраву, общее число проведенных тестов составляет 11796. На данный момент в Армении на фактическом лечении по поводу коронавируса находятся 705 человек.