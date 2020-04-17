В 2020 году у Армении будут наиболее успешные экономические перспективы на Южном Кавказе - ВБ, МВФ, АБР

Авторитетные международные финансовые организации отмечают, что хотя в трех странах Южного Кавказа, как и во всем мире, ожидается замедление экономического роста либо экономический спад, однако, по сравнению с Грузией и Азербайджаном, у Армении в этом году будут более успешные экономические перспективы.

Согласно опубликованному в апреле прогнозу Азиатского банка развития (АБР), Армения завершит год с экономическим ростом в 2,2%, Азербайджан - 0,5%, а в Грузии – 0%.

Прогноз Всемирного банка более скромный: в 2020 году экономический рост в Армении составит 1,7%, в Грузии - 0,1%, а в Азербайджане - 0,2%.

Оценки Международного валютного фонда более жесткие. Во всех странах Южного Кавказа ожидается экономический спад: в Армении он составит 1,5%, в Азербайджане - 2,2%, а в Грузии - 4%.

По словам депутата правящей парламентской фракции «Мой шаг», экономиста Артака Манукяна, эти цифры свидетельствуют о том, насколько эффективна экономическая политика, проводимая властями Армении. «Экономика Грузии гораздо больше зависит от туристических потоков, чем экономика Армении. И в данном контексте это ясно, поскольку, как минимум, очевидно, что туризм будет одной из наиболее уязвимых сфер. В этом смысле Армения благодаря быстрым темпам, зафиксированным в сфере обрабатывающей промышленности, в некоторой степени изменила структуру экономики и в каком-то смысле диверсифицировала ее. А в случае с Азербайджаном здесь очевидно присутствует фактор цены на нефть», - сказал Манукян.

Согласно государственному бюджету Армении на текущий год, в 2020 году в стране должен был быть зарегистрирован экономический рост на уровне 4,9%. Хотя представители власти еще не опубликовали новую цифру, однако отметили, что экономические показатели за текущий год будут значительно ниже, чем ожидалось.

Согласно опубликованному на днях Центральным банком «Отчету по инфляции», этот год Армения завершит с экономическим ростом на уровне всего 0,7%.

«Извините, но это немного похоже на гадание, когда, не решив здравоохранительную проблему, мы начинаем делать прогноз о том, что произойдет в результате. Поскольку правительство Армении посчитало важным решение здравоохранительной проблемы, в зависимости от развития этих событий могут быть разные сценарии», - сказал Артак Манукян․

По словам экономиста Айказа Фаняна, тот факт, что из трех стран Южного Кавказа Армения менее всего будет затронута последствиями эпидемии, объясняется тем, что в случае с Азербайджаном и Грузией факторы нефти и туризма, соответственно, имеют существенное значение для экономики этих стран.

Что касается перспектив экономики Армении в этом году, то Фанян спрогнозировал спад: «Я прогнозирую и ожидаю по части экономики спад. Я считаю, что произойдет снижение реального объема ВВП по сравнению с 2019 годом, по всей вероятности, до 3%».

На вопрос, чем это обусловлено, Фанян ответил: «Смотрите, до 15 апреля в условиях режима чрезвычайного положения мы ожидали нулевого или незначительного экономического роста. Однако, если учесть, что эти ограничения были продлены, и, согласно официальным данным, они продлятся до середины мая, даже если мы планируем постепенное смягчение к 14 мая, в любом случае мы должны учитывать, что вследствие этого в экономике будет зафиксирован спад».