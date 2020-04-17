Парламент Армении избрал нового председателя Центробанка

Сегодня Национальное собрание Армении избрало Мартина Галстяна председателем Центрального банка. Из 119 депутатов, принявших участие в тайном голосовании, 104 проголосовали за кандидата, выдвинутого фракцией «Мой шаг», а 15 проголосовали против.

Мартин Галстян является членом Совета Центрального банка с 2018 года. Он получил степень кандидата экономических наук в Ереванском государственном университете, степень магистра в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете. Он также преподает в Американском университете Армении.

Срок полномочий Артура Джавадяна, который занимает пост председателя Центрального банка Армении с 2008 года, истекает в июне.