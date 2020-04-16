Коронавирус. Апрель. Замедление?

За две первых недели апреля общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом выросло в мире более чем вдвое и к середине месяца превысило 2 миллиона. Однако темпы этого роста в целом постепенно снижались: так, если к началу апреля общее количество инфицированных в мире возрастало в 2 раза всего за одну неделю, то теперь – уже за 13 дней.
Сроки такого “удвоения” заметно увеличились во всех странах, пострадавших - на сегодня - в наибольшей степени. А во многих из них сокращается и относительное количество новых случаев инфицирования в течение одного дня (в расчете на 1 млн человек населения страны). В инфографике этого выпуска использованы статистика Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), обновляемая ежедневно, а также основанные на ней расчеты британского проекта Our World in Data.
Сроки такого “удвоения” заметно увеличились во всех странах, пострадавших - на сегодня - в наибольшей степени. А во многих из них сокращается и относительное количество новых случаев инфицирования в течение одного дня (в расчете на 1 млн человек населения страны). В инфографике этого выпуска использованы статистика Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), обновляемая ежедневно, а также основанные на ней расчеты британского проекта Our World in Data.