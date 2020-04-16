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Коронавирус. Апрель. Замедление?

За две первых недели апреля общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом выросло в мире более чем вдвое и к середине месяца превысило 2 миллиона. Однако темпы этого роста в целом постепенно снижались: так, если к началу апреля общее количество инфицированных в мире возрастало в 2 раза всего за одну неделю, то теперь – уже за 13 дней.

Сроки такого “удвоения” заметно увеличились во всех странах, пострадавших - на сегодня - в наибольшей степени. А во многих из них сокращается и относительное количество новых случаев инфицирования в течение одного дня (в расчете на 1 млн человек населения страны). В инфографике этого выпуска использованы статистика Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), обновляемая ежедневно, а также основанные на ней расчеты британского проекта Our World in Data.
Около 80% всех подтвержденных в мире случаев инфицирования приходится на первые 10 стран по общему их количеству, в том числе почти &frac34; - на страны Европы и Северной Америки. В одних из них относительное количество новых случаев (в день - на 1 млн населения) за две недели апреля снизилось, в других &ndash; наоборот, выросло. Эта же динамика заметно отличалась во многих регионах мира. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
1 Около 80% всех подтвержденных в мире случаев инфицирования приходится на первые 10 стран по общему их количеству, в том числе почти ¾ - на страны Европы и Северной Америки. В одних из них относительное количество новых случаев (в день - на 1 млн населения) за две недели апреля снизилось, в других – наоборот, выросло. Эта же динамика заметно отличалась во многих регионах мира.    
В начале апреля общее количество инфицированных в 27 странах Европейского союза увеличивалось в 2 раза каждые 7 с половиной дней. К середине месяца этот срок удлинился до 14-ти дней. В частности, в Италии, Испании, Германии, Франции или Великобритании он увеличился за это время в 2-2,5 раза. &nbsp;
2 В начале апреля общее количество инфицированных в 27 странах Европейского союза увеличивалось в 2 раза каждые 7 с половиной дней. К середине месяца этот срок удлинился до 14-ти дней. В частности, в Италии, Испании, Германии, Франции или Великобритании он увеличился за это время в 2-2,5 раза.  
Темпы &ldquo;удвоения&rdquo; общего количества инфицированных могут сильно разниться по странам и регионам &ndash; в зависимости от того, на какой стадии находится эпидемия (с каких уже имеющихся уровней ведется отсчет), а также от эффективности проводимых властями мероприятий и адекватности поведения населения.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Так, в одних странах бывшего СССР (по которым есть статистика ECDC) &ldquo;период удвоения&rdquo; с начала апреля заметно удлинился, как и в Европе. Тогда как в России, например, он пока увеличился лишь минимально - с 4-х до 5-ти дней. А в Беларуси, наоборот, сократился&nbsp;с 9-ти до 5-ти дней. Для сравнения: в целом по миру с начала апреля &ldquo;период удвоения&rdquo; общего количества инфицированных вырос с 7-ми до 13 дней. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
3 Темпы “удвоения” общего количества инфицированных могут сильно разниться по странам и регионам – в зависимости от того, на какой стадии находится эпидемия (с каких уже имеющихся уровней ведется отсчет), а также от эффективности проводимых властями мероприятий и адекватности поведения населения.    
Так, в одних странах бывшего СССР (по которым есть статистика ECDC) “период удвоения” с начала апреля заметно удлинился, как и в Европе. Тогда как в России, например, он пока увеличился лишь минимально - с 4-х до 5-ти дней. А в Беларуси, наоборот, сократился с 9-ти до 5-ти дней. Для сравнения: в целом по миру с начала апреля “период удвоения” общего количества инфицированных вырос с 7-ми до 13 дней.    
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