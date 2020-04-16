В эти трудные дни полицейские вновь находятся на передовой - Армен Саркисян

Форма полицейского - это символ, представляющий нашу государственность, которую должен уважать каждый гражданин, уважающий свое государство, государственность и порядок». Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян, по видеосвязи поздравляя членов коллегии Полиции Армении во главе с начальником полиции Арманом Саркисяном, а также всех сотрудников полиции с их профессиональным праздником - Днем полиции.

«Ваша работа не столь проста, она включает и строгость к порядку и закону, и, одновременно, высшие человеческие ценности, такие как забота, внимание, потому что очень часто вы первыми бываете в тех местах, где люди не нарушали закона, а наоборот, нуждаются в помощи. Надеюсь, хочу быть уверенным, что все сотрудники нашей полиции с честью выполняют возложенные на них обязанности», - согласно пресс-службе аппарата президента Армении, сказал Армен Саркисян.

По словам президента, в эти трудные дни, обусловленные эпидемией, полицейские вновь находятся на передовой. «Все мы знаем, что медицинского решения проблемы эпидемии пока нет, нет вакцин, которые помогут людям, поэтому формой борьбы остается социальное дистанцирование. Важно, чтобы наше общество, все граждане были дисциплинированными, организованными и ответственными. Многие ваши коллеги находятся на передовой этой борьбы, - сказал он, добавив: - Я знаю, что некоторые из ваших и наших коллег при исполнении своих обязанностей заразились коронавирусом. Господин Саркисян, пожалуйста, от меня пожелайте всем им здоровья и скажите, что мы очень высоко ценим преданность каждого из них и достойное исполнение своих обязанностей. Они ставят свои жизни, здоровье под угрозу, чтобы напоминать гражданам, что форма борьбы с коронавирусом - это дисциплина».

Президент отметил важность доверия и уважения граждан к полиции, отметив, что деятельность полиции имеет широкий охват, начиная с применения закона, заканчивая соблюдением общественного порядка и вниманием к гражданину. «Сегодня у нас есть и, надеюсь, в будущем мы будем иметь полицию, которую наши граждане будут уважать, и видеть в образе полицейского не только защитника закона, но и человека, лицо, которое поможет ему в трудный момент», - отметил Армен Саркисян.

Начальник полиции Арман Саркисян поблагодарил президента за поздравления, пожелания и за высокую оценку. Он заверил президента, что особенно в дни эпидемии весь персонал полиции должным образом и с высокой ответственностью несет службу закону и народу.

«В эти дни сотрудники полиции, особенно младшего состава, демонстрируют образ воспитанного, цивилизованного полицейского. Мы получаем слова благодарности за их поведение. И это станет стилем работы для всех», - добавил начальник полиции.