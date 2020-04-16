Граждане должны доверять полиции - премьер-министр направил поздравление по случаю Дня полиции

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня полиции.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится: «Уважаемые сотрудники полиции Республики Армения, поздравляю всех вас с профессиональным праздником - Днем полиции Республики Армения. Полиция является важнейшим институтом соблюдения и защиты правопорядка в стране, и гражданское самочувствие граждан Республики Армения зависит от качества работы системы полиции и каждого из вас».

Пашинян в своем поздравлении также отметил: «Каждый из вас ежедневно общается с десятками, сотнями людей, и мое представление и задача, которую ставлю перед полицией Республики Армения, заключается в следующем: любой гражданин при виде сотрудника полиции должен чувствовать себя защищенным, сотрудник полиции своим существованием и присутствием должен повышать уровень доверия граждан и внушать доверие гражданам. Именно такие отношения значительно повысят уровень общественного порядка в нашей стране, повысят эффективность наших усилий по борьбе с преступностью, предупреждению и предотвращению преступности».

В послании премьера также сказано, что общественность, граждане должны безоговорочно доверять полиции, и такая ситуация может быть достигнута путем систематической реформы полиции, когда каждый сотрудник полиции ставит перед собой задачу ежедневного повышения уровня своих навыков и знаний, когда правительство принимает меры для предоставления необходимого технического оборудования и средств каждому сотруднику полиции, обеспечения их достойной заработной платой и эффективной системой социальных гарантий.

«Очень важны также законодательные регулирования, где будут четко сформулированы полномочия и обязанности полиции, где будут четко обозначены красные линии, за которые полиция не может перейти, и защита верховенства закона, борьба с преступностью не может осуществляться за счет прав человека и граждан», - говорится в сообщении.

В послании отмечается, что в полиции не должно быть коррупции, и полиция должна в первую очередь бороться, чтобы искоренить внутреннюю коррупцию.

«Такова повестка дня, которую мы должны совместно реализовать в ближайшие годы. Полиция находится на пороге комплексных реформ, в результате которых у нас будет более эффективная и соответствующая современным требованиям полиция.

Дорогие сотрудники полиции,

Пользуясь случаем, хочу высказать слова похвалы за вашу работу в условиях эпидемии коронавируса. Здесь вы находитесь на передовой линии борьбы.

Хочу еще раз от всего сердца поздравить всех вас и членов ваших семей, которые непосредственно в своей жизни испытывают все тяготы работы в полиции.

Желаю всем Вам достойной и безопасной службы!» - отметил глава правительства Армении.