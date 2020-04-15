Возможно, будут абоненты, которые даже не нуждаются в этой помощи - глава КРОУ о частичной компенсации коммунальных платежей

В рамках мероприятий правительства по частичному возмещению расходов на коммунальные услуги компенсацию за расходы на потребленный в феврале газ получат около 420 тысяч абонентов, из них для 215 тысяч будет действовать компенсация в размере 50%, а для 205 тысяч – в размере 30%. Число абонентов, которые воспользуются компенсацией за расходы на электроэнергию, больше - 515 тысяч, из которых 235 тысяч получат 50-процентную компенсацию, а 280 тысяч – 30-процентную.

Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Гарегин Баграмян сказал, что на данный момент у них нет статистики о социальном положении граждан, которые стали бенефициарами программы, поскольку в качестве критериев участия в программе были избраны объемы потребленного газа и электричества.

«Всегда будут отклонения от общей картины, всегда будут подобные абоненты, которые, быть может, даже не нуждались в этом, но речь идет о 200–300 тысячах абонентов, и попросту трудно сделать это адресно, и нужно было сделать выбор по определенным критериям. Здесь адресность была определена объемами потребления. Предполагается, что если в зимние месяцы абоненты потребляли в некоторой степени меньшие объемы, то осуществлялась экономия, исходя из их возможностей», - отметил Баграмян.

Заявка компании «Газпром Армения» на пересмотр цены на газ все еще находится на этапе обсуждения, в течение этих 15 дней комиссия не получала никаких предложений в связи с заявкой, выставленной на открытой платформе.

«Времени достаточно, и при желании они могут принять участие в этом обсуждении с нашими специалистами», - отметил глава КРОУ.