Расширен круг бенефициаров, чьи расходы на газ и электроэнергию будут частично возмещены

Правительство Армении утвердило 12-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий пандемии. Новым решением расширен круг тех бенефициаров, чьи расходы на коммунальные платежи за газ и электроэнергию за февраль будут частично возмещены.

Бенефициарами данного мероприятия являются абоненты коммунальных услуг, подписавшие договор о поставках природного газа и электроэнергии, расходы которых в феврале 2020 года составили:

по части потребления природного газа – от 10 001 до 30 000 драмов включительно, по части потребления электроэнергии – от 5001 до 10 000 драмов включительно.

Поддержка предоставляется в размере 30% от платы.

Средства будут переведены компаниям, поставляющим природный газ и электроэнергию, при условии дальнейшей передачи абонентам, которые считаются бенефициарами мероприятия. При наличии задолженности эта сумма направляется на погашение задолженности абонента, а в случае ее отсутствия будет оформлена предоплата.

Напомним, вчера правительство утвердило 11-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса. Бенефициарами мероприятия являются абоненты коммунальных услуг - природного газа и электроэнергии, расходы которых в феврале 2020 года не превышали 10 000 драмов за потребление природного газа и 5000 драмов за потребление электроэнергии. Каждый абонент получит поддержку в размере 50% от платы за природный газ и электроэнергию, потребленную в феврале 2020 года.