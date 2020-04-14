Армения поддерживает стратегию, основанную на философии сотрудничества - премьер

Сегодня состоялось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в формате видеоконференции.

Во встрече приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касим Жомарт Тока, президент Кыргызстана Соронбай Жеенбеков, а также президент Евразийской экономической комиссии Михаил Мясников.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Пашинян представил ситуацию с коронавирусом в Армении, а также пакет мероприятий по смягчению социально-экономических последствий эпидемии для населения и бизнеса, состоящий из 11 программ.

«Многие эксперты уже прогнозируют рецессию в мировой экономике, которая по своим масштабам будет сопоставима только с Великой депрессией. [...] Как мы видим сегодня, многие страны видят выход из ситуации борьбы с эпидемией и преодоления неизбежного кризиса в мерах, основанных на логике протекционизма и ограниченности ресурсов в международной торговле.

По некоторым данным, около 70 стран уже ввели ограничения или ограничения на экспорт медицинских средств и лекарств. Не исключено что эта тенденция будет дополнительно расширена, чтобы включить более широкий ассортимент продукции. Мы не можем не беспокоиться об этой перспективе. Для стран с ограниченными экономическими возможностями и ресурсами это может иметь самые серьезные последствия. Мы поддерживаем другую стратегию. Стратегия, основанная на философии партнерства и сотрудничества», - сказал премьер.

Никол Пашинян также отметил, что в сложившейся ситуации недопустимо принятие мер по предотвращению перемещения товаров и услуг внутри ЕАЭС, так или иначе. Кроме того, по его словам, для Армении крайне важно осуществлять бесперебойные грузоперевозки со странами ЕАЭС.

Затем лидеры стран-членов ЕАЭС обсудили меры, предпринятые для распространения и профилактики коронавируса на территории Союза, экономические изменения в сложившейся ситуации и совместные шаги по решению существующих проблем.

