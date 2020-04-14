Впервые в Армении число новых зараженных коронавирусом оказалось почти вдвое ниже числа выздоровевших. За последний день было проведено 685 тестов, из которых 28 оказались положительными, 54 выздоровевших пациентов были выписаны из больниц, два человека умерли. В прямом эфире в Facebook об этом сегодня объявил премьер-министр Никол Пашинян.

А из Министерства здравоохранения сообщают, что у двух скончавшихся пациентов в возрасте 65 и 82 лет были подтвержденная тяжелая двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность и хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 достигло 16, их средний возраст, по словам премьер-министра, составляет около 75 лет.

«Сегодня у нас 786 активных случаев, то есть, наблюдается определенное снижение числа активных случаев, это тоже впервые, когда по итогам дня число инфицированных пациентов не увеличивается, а уменьшается», - пояснил премьер.

Есть серьезный шанс сломать хребет эпидемии

Премьер-министр заявил, что статистика позволяет сказать, что есть шанс сломать хребет эпидемии. По словам Пашиняна, очень многое зависит от индивидуальной ответственности каждого человека. «По моей оценке, в данный момент у нас есть чрезвычайно серьезный шанс действительно сломать хребет эпидемии, но в связи с хорошими новостями наша бдительность и дисциплина должны быть не ослаблены, а удвоены, утроены, чтобы мы могли вместе как можно быстрее преодолеть эту ситуацию». – сказал глава правительства.

Премьер-министр напомнил, что по решению комендатуры десятки тысяч граждан получили возможность вновь выйти на работу. На данном этапе глава правительства считает важной ответственность работодателей, призывая их принять противоэпидемические меры, чтобы свести к минимуму возможности заражения своих работников.

«Чтобы мы могли не только сохранить положительную динамику, наблюдаемую в последние дни, но и развить ее и нашими действиями сделать так, чтобы пик эпидемии для нас оказался позади, а не впереди», - заметил он.

В правительстве надеются на серьезное изменение ситуации. «Я надеюсь, что как можно скорее наступит ереванское лето и жара, не на 100 процентов, но, по предварительной оценке специалистов, в плане эпидемии это должно повлиять позитивным образом. И мы надеемся, что при сочетании этих факторов мы сможем серьезно изменить ситуацию», – сказал Никол Пашинян.