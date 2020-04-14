В Нагорном Карабахе проходит второй тур президентских выборов

Сегодня в Нагорном Карабахе в условиях объявленной в связи с коронавирусом чрезвычайной ситуации проходит второй тур президентских выборов.

Открылись более 280 избирательных участков, голосование началось в 8 часов утра.

По состоянию на 14:00, в выборах уже приняли участие 29 443 человека или 28,4% от общего числа избирателей.

Напомним, во втором туре президентских выборов соперничают бывший премьер-министр Араик Арутюнян и действующий министр иностранных дел Масис Маилян.

В первом туре выборов, который состоялся 31 марта, Арутюнян набрал 49,2% голосов, а Маилян - 26,4%.

После первого тура Маилян призвал избирателей не участвовать во втором туре, и, по сведениям Радио Азатутюн, он также сегодня не будет участвовать в голосовании.

В воскресенье вечером, после 22:00, в Нагорном Карабахе была объявлена чрезвычайная ситуация сроком на один месяц, до 12 мая. Здесь также была создана комендатура, комендантом был назначен госминистр Григорий Мартиросян.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, выборы не отменены, их отметили бы в случае введения чрезвычайного положения.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Карабахе составляет 6 человек, число изолированных - 17.