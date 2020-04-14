Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 28, выздоровевших на 54, скончались два пациента

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 28, составив 1067. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Как отмечается в сообщении, за сутки скончались два пациента с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось уже 16 пациентов с этим диагнозом.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 54 и сейчас составляет 265.

Таким образом, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 786, а из проведенных тестов на коронавирус 8316 дали отрицательный результат.