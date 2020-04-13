«Основные причины объявления чрезвычайного положения не исчезли» - Тигран Авинян

«Основные причины объявления чрезвычайного положения не исчезли», - с трибуны парламента мотивировал причину продления режима чрезвычайного положения вице-премьер, комендант режима ЧП Тигран Авинян.

Хотя премьер-министр Никол Пашинян пришел в Национальное собрание, однако на вопросы депутатов отвечал Авинян.

Правительство из соображений предотвращения распространения коронавируса продлило на 30 дней режим чрезвычайного положения, с 14 апреля по 14 мая.

Именно после этого решения силой закона было созвано специальное заседание Национального собрания, на котором депутатам была представлена ситуация. По словам Авиняна, если бы не было предпринято никаких действий, к середине мая 89% населения было бы заражено коронавирусом.

«Мы разделили действия в основном на четыре этапа, мы находимся на третьем этапе, что подразумевает более интенсивное использование инструментов локализации, строгие ограничения и увеличение объемов тестирования», - сказал вице-премьер.

В апреле ограничения на передвижение сохранятся, въезд иностранцам будет по-прежнему запрещен, не будет работать общественный транспорт, в том числе межобластной, а также метро, но будут разрешены некоторые ранее запрещенные виды экономической деятельности, например, производство табака и строительных материалов, строительство.

По оценке коменданта, ограничения являются эффективными и могут быть ужесточены или ослаблены в зависимости от динамики каждой недели. Например, в случае более серьезной опасности в отдельных общинах не исключено введение комендантского часа. Что ожидает жителей Армении в случае наихудшего сценария и что - в случае благоприятного сценария, когда за один день выздоровевших будет больше, чем инфицированных?

«Если нам удастся снизить и удерживать на низком уровне динамику распространения инфекции, ограничения будут пересмотрены, и мы продолжим двигаться в направлении ослабления правил и продолжим увеличивать количество тестов, а также улучшать средства локализации. Если динамика распространения инфекции будет протекать по благоприятному сценарию, думаю, что даже обсуждаемые ограничения будут сняты, вообще ограничения будут сняты, продолжится выявление круга контактов и тестирование», - сказал Авинян.

Он коснулся задействованной с начала прошлой недели системы, которая фиксирует передвижение граждан и круг их телефонных звонков. По словам Авиняна, в результате анализа информации данного приложения были обнаружены четверо инфицированных граждан.

Вопрос о целесообразности продления режима чрезвычайного положения вновь стал предметом дебатов. Глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян утверждает, что закон не позволяет продлевать режим чрезвычайного положения на всей территории Армении после истечения 30-дневного срока.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян поднял вопрос о кредитах и процентных ставках по ним. Он отметил, что некоторые банки предоставили кредитные каникулы, но все равно проценты надо будет выплачивать.

«Получается, что снижения процентного и кредитного бремени не будет», - отметил Абовян.

«На данном этапе пока рано говорить об отмене каких-то процентов, потому что мы должны понимать, что если мы хотим, например, отменить все процентные ставки, то мы также отменим процентные ставки по вкладам людей, которые положили деньги в банк и ожидали в конце года получить свои проценты, потому что это не односторонняя проблема», - ответил Авинян.

Наира Зограбян подняла вопрос работающих граждан, которые официально не были зарегистрированы и их труд оплачивался посуточно. Авинян сначала заявил, что эти граждане могут воспользоваться принятыми правительством программами поддержки семей с детьми в возрасте до 18 лет и частичного возмещения оплаты коммунальных услуг.

«Было бы правильно вместе с работодателем дать список тех лиц, которые не были зарегистрированы у данного работодателя, и в дальнейшем правительство нашло бы какое-то комплексное решение, потому что ясно, что круг этих лиц большой, мы не станем всех сажать за это, но хотя бы должны увидеть реальную картину», - ответил вице-премьер.

Фракция «Просвещенная Армения» предложила снять некоторые ограничения, предусмотренные режимом чрезвычайного положения, в частности, возобновить работу метро, автобусные пассажироперевозки, разрешить работу межобластного транспорта, разрешить некоторые виды экономической деятельности – все это со строгим соблюдением эпидемиологических правил.

В конце дня предложение не было принято, правящее большинство проголосовало против. За несколько минут до голосования состоялась полемика между спикером Национального собрания и главой оппозиционной фракции «Просвещенная Армения».

«Наши коллеги часто преподают нам уроки юриспруденции, ссылаясь на уровень какого-то курса магистратуры, но в этом случае, извините, это не соблюдено. Тем не менее, чтобы не было так, что мы чиним препятствия реализации полномочий наших партнеров, мы обсудим этот законопроект», - отметил спикер НС Арарат Мирзоян.

«В приложениях к предыдущему решению написано, что это, это и это запрещено, а мы говорим, уважаемое правительство и политическое большинство, разрешите это, это и это. То есть, все полностью соответствует. Если не соответствует, не ставьте на голосование, потому что парламент - это не место, где нужно делать друг другу одолжение», - сказал Эдмон Марукям.

На голосование ставится лишь вопрос отмены чрезвычайного положения или некоторых его мероприятий, а решение правительства об объявлении или продлении режима чрезвычайного положения голосованию не подлежит.