Правительство Армении решило продлить режим чрезвычайного положения еще на 30 дней

Правительство Армении сегодня на внеочередном заседании с целью предотвращения коронавирусной инфекции приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года.

Докладчик по проекту, министр юстиции Рустам Бадасян заверил, что у проекта нет проблем с правомерностью.

«Часть 2 статьи 5 закона «О правовом режиме чрезвычайного положения» четко предусматривает, что если обстоятельства, послужившие основанием для объявления чрезвычайного положения, сохранятся, правительство имеет право вновь продлить срок чрезвычайного положения», - сказал Бадасян.

Проектом признается потерявшей силу глава, касающаяся ограничений деятельности СМИ.

«Если в дальнейшем мониторинг покажет, что так называемые фейковые новости получат широкое распространение, мы, решением правительства, сможем возобновить применение тех же ограничений», - отметил министр юстиции.

Следующее изменение предусматривает, что в период чрезвычайного положения не будут взиматься штрафы за нарушения правил дорожного движения, а также за неуплату пошлин за автопарковку, сообщил министр. По окончании этого периода штрафы будут вновь взиматься в полном объеме, подчеркнул Рустам Бадасян.

Этот проект также предусматривает недобровольные ограничения прав собственности. «В целях реализации мероприятий по обеспечению правового статуса чрезвычайного положения. Например, при необходимости разместить больных или лиц, находящихся в группе риска, на определенной территории», - пояснил министр.

Правительство сегодня также утвердило 11-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса, согласно которому исполнительная власть на 50% возместит некоторым потребителям плату за газ и электричество за февраль. Получат помощь те, у кого февральский счет за газ не превысил 10 тысяч драмов (20 долларов), а за электричество – 5 тысяч драмов (10 долларов).



«В Армении очень высокая культура оплаты коммунальных услуг. Мы также хотим проводить такую политику, чтобы не наносить вреда этой культуре, потому что это очень важно, и по этой причине мы возместим 50% расходов», - сказал премьер-министр Никол Пашинян.