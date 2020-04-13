Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Всеармянский фонд «Айастан» собрал 208 тыс. долларов на помощь сфере здравоохранения

Исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Айкак Аршамян.

Всеармянский фонд «Айастан», присоединяясь к борьбе с эпидемией COVID-19, с 18 марта инициировал онлайн-кампанию по сбору средств, в рамках которой вся собранная сумма направлена на приобретение и предоставление высококачественных медицинских принадлежностей и оборудования, необходимых сфере здравоохранения, а также на другие срочные нужды.

Согласно сообщению Фонда, по положению на 13 апреля, собранные в рамках онлайн-кампании пожертвования уже составили 208 тыс. 620,43 доллара.

«В результате сплоченности и активного участия наших соотечественников порог объявленной Фондом суммы уже превышен, поэтому теперь мы устанавливаем новую планку – 250 тыс. долларов США», - отмечается в сообщении.

«От имени Фонда хотим выразить благодарность зарегистрированным онлайн более чем 200 частных пожертвователей за доверие и последовательную поддержку. К этой нашей инициативе присоединились армянские общины, организации и частные лица из США, Франции, Соединенного королевства, Бразилии, Германии, Италии, Нидерландов, Ирландии, России, Аргентины, Австрии и Греции, поддержав эту патриотическую программу. Выражаем также благодарность епархии ААЦ Восточного побережья Северной Америки и Армянскому Евангелистскому сообществу Америки за крупные пожертвования», - отметил исполнительный директор Фонда Айкак Аршамян.

Из собранной суммы уже потрачено 130 тыс. долларов на приобретение медоборудования и принадлежностей. Кроме того, 60 соотечественников, находящихся в России, получили возможность специальным рейсом бесплатно вернуться на родину. С целью распоряжения оставшимися средствами в настоящее время осуществляется оценка нужд.

Помимо сбора средств, местными органами Фонда « Айастан», армянскими благотворительными организациями в разных странах предоставляется и другая помощь для борьбы с коронавирусом в Армении и Нагорном Карабахе.

В частности, вскоре в Армению будут доставлены отправленные со стороны французского представительства Фонда 60 дистанционных термометров и 20 кислородных конденсаторов, 8 аппаратов ИВЛ, два из которых были приобретены при содействии представительства в Великобритании, а один - в Нидерландах.

Месяц назад Министерству здравоохранения РА уже были предоставлены профилактические, защитные и дезинфицирующие медицинские принадлежности общим весом около 800 кг. Данная помощь была оказана при поддержке Западного регионального отделения Фонда, и Союза армянской помощи. Кроме того, при содействии Армяно-американской медицинской ассоциации была предоставлена защитная одежда и оборудование.

Итоговый отчет о кампании-сборе средств будет представлен по завершении программы.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG