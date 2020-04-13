Всеармянский фонд «Айастан» собрал 208 тыс. долларов на помощь сфере здравоохранения

Всеармянский фонд «Айастан», присоединяясь к борьбе с эпидемией COVID-19, с 18 марта инициировал онлайн-кампанию по сбору средств, в рамках которой вся собранная сумма направлена на приобретение и предоставление высококачественных медицинских принадлежностей и оборудования, необходимых сфере здравоохранения, а также на другие срочные нужды.

Согласно сообщению Фонда, по положению на 13 апреля, собранные в рамках онлайн-кампании пожертвования уже составили 208 тыс. 620,43 доллара.

«В результате сплоченности и активного участия наших соотечественников порог объявленной Фондом суммы уже превышен, поэтому теперь мы устанавливаем новую планку – 250 тыс. долларов США», - отмечается в сообщении.

«От имени Фонда хотим выразить благодарность зарегистрированным онлайн более чем 200 частных пожертвователей за доверие и последовательную поддержку. К этой нашей инициативе присоединились армянские общины, организации и частные лица из США, Франции, Соединенного королевства, Бразилии, Германии, Италии, Нидерландов, Ирландии, России, Аргентины, Австрии и Греции, поддержав эту патриотическую программу. Выражаем также благодарность епархии ААЦ Восточного побережья Северной Америки и Армянскому Евангелистскому сообществу Америки за крупные пожертвования», - отметил исполнительный директор Фонда Айкак Аршамян.

Из собранной суммы уже потрачено 130 тыс. долларов на приобретение медоборудования и принадлежностей. Кроме того, 60 соотечественников, находящихся в России, получили возможность специальным рейсом бесплатно вернуться на родину. С целью распоряжения оставшимися средствами в настоящее время осуществляется оценка нужд.

Помимо сбора средств, местными органами Фонда « Айастан», армянскими благотворительными организациями в разных странах предоставляется и другая помощь для борьбы с коронавирусом в Армении и Нагорном Карабахе.

В частности, вскоре в Армению будут доставлены отправленные со стороны французского представительства Фонда 60 дистанционных термометров и 20 кислородных конденсаторов, 8 аппаратов ИВЛ, два из которых были приобретены при содействии представительства в Великобритании, а один - в Нидерландах.

Месяц назад Министерству здравоохранения РА уже были предоставлены профилактические, защитные и дезинфицирующие медицинские принадлежности общим весом около 800 кг. Данная помощь была оказана при поддержке Западного регионального отделения Фонда, и Союза армянской помощи. Кроме того, при содействии Армяно-американской медицинской ассоциации была предоставлена защитная одежда и оборудование.

Итоговый отчет о кампании-сборе средств будет представлен по завершении программы.