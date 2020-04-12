Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 46, достигнув 1013

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 46, достигнув 1013. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 12 апреля число выздоровевших пациентов составляет 197.

Число смертей от COVID-19 за сутки не изменилось и составляет 13.

Таким образом, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 803, а из проведенных тестов на коронавирус 7164 дали отрицательный результат.