В Армении предложено продлить режим чрезвычайного положения еще на 30 дней

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра, министр здравоохранения Арсен Торосян представил информацию о статистике подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении и состоянии здоровья инфицированных.

Вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян коснулся тактики борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, было предложено продлить режим чрезвычайного положения еще на 30 дней, сохранить действующие ограничения передвижения, общественного транспорта, межобластного движения, по графику которых будут приняты соответствующие решения коменданта. Затем были обсуждены вопросы, касающиеся ограничений отдельных видов экономической деятельности, графика возможности их отмены, плана действий по противодействию распространению инфекции.

Были затронуты вопросы организации работ в социальной, образовательной, культурной и других сферах общественной жизни.

Премьер-министр поручил представить проект решения правительства о продлении режима чрезвычайного положения, принятием которого в соответствии с Конституцией силой права будет созвано специальное заседание Национального собрания.

Напомним, что действие введенного в Армении 16 марта режима чрезвычайного положения истекает 14 апреля.