Необходимо обеспечить бесперебойное функционирование режима свободной торговли в рамках ЕАЭС – премьер

Мы должны быть готовыми воспользоваться всеми теми экономическими возможностями, которые очевидно возникнут в посткризисный период. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в режиме видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр Пашинян отметил, что несмотря на тяжелые времена необходимо делать все возможное, чтобы организация ни на секунду не прерывала бы обычный ритм своей работы.

В этой связи Никол Пашинян поприветствовал проведение встреч в таком формате на всех уровнях и поделился с коллегами информацией относительно ситуации с пандемией Covid-19 в Армении.

Премьер-министр Армении отметил: «В борьбе против пандемии мы сотрудничаем с нашими основными международными партнерами. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить российских коллег за оперативную помощь и эффективное взаимодействие. В данной связи хотел бы отметить, что Армения готова по мере своих возможностей оказать поддержку и посильную помощь своим партнерам по ЕАЭС. Уверен, что в ЕАЭС мы обязаны координировать свои усилия в борьбе с пандемией».

Никол Пашинян проинформировал, что правительством Армении недавно был принят пакет мер из 10-и мероприятий с целью смягчения социально-экономических последствий пандемии как для населения, так и для бизнеса страны.

«В частности, мы выделили более 50 млн долларов для нужд наиболее уязвимых слоев населения, и столько же в качестве поддержки частному сектору, - сказал премьер, продолжив: - Правительство Армении предпринимает также и меры по стимулированию экономики и преодолению тяжелых кризисных явлений, возникновение которых уже никто не ставит под сомнение. Да, к несчастью, мы находимся непосредственно на пороге рецессии. Судя по всему, этого уже невозможно будет избежать. Более того, никто не знает каким будет сценарий этого кризиса. Как долго продлится пандемия? Будет ли она в будущем иметь рецидивы? Насколько глубоким будет кризис, и каковым будет поведение мировой экономики в этих условиях?»

Никол Пашинян отметил, что в создавшихся беспрецедентных условиях, прежде всего, необходимо обеспечить бесперебойное функционирование режима свободной торговли в рамках ЕАЭС. Недопустимо ограничение движения товаров и услуг внутри ЕАЭС даже в условиях пандемии.

Премьер добавил, что крайне важно обеспечить условия для бесперебойного осуществления грузовых перевозок и что безостановочная грузовая транспортная связь с ЕАЭС сегодня приобрела первостепенное значение для Армении.

«Российско-грузинская граница в этом плане имеет жизненно важное, стратегическое значение для нас. В этой связи хотел бы поблагодарить за поддержку, оказываемую со стороны правительства Российской Федерации. Спасибо, Михаил Владимирович», - сказал Пашинян.

Глава правительства Армении подчеркнул, что уверен, что необходимо укрепить Союз даже в условиях пандемии и серьезных вызовов нарастающей рецессии.

«Мы должны доказать жизнеспособность нашей организации, ее состоятельность в период кризиса и быть готовыми воспользоваться всеми теми экономическими возможностями, которые очевидно возникнут в посткризисный период. В этой связи хочу заметить, что мы поддерживаем представленный секретариатом проект совместного заявления членов Высшего Евразийского совета. Он соответствует нашему видению основных задач по сотрудничеству наших стран в связи с пандемией COVID-19. Вот, пожалуй, те вопросы, которыми я хотел поделиться с вами.

И чтобы завершить свое выступление на оптимистичной ноте, хотел бы еще раз выразить готовность Армении этой осенью принять очередное заседание Межправсовета. Надеемся, что к этому времени пандемия будет уже преодолена», сказал он.

Затем участники заседания межправительственного совета обсудили меры по предотвращению распространения коронавируса на территории ЕАЭС, экономические развития в сложившейся ситуации, а также совместные шаги по решению существующих проблем. Стороны договорились в ближайшем будущем продолжить обсуждение в том же формате, а до этого вице-премьеры и министры продолжат работу над вопросами, которые войдут в повестку обсуждения.

В заседании приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, премьер-министр Республики Кыргызстан Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.